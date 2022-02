Positano, la magia dello spettacolo musicale "Evangelio" nella Parrocchia S. Maria Assunta

Positano. Una serata bellissima presso la Chiesa di S. Maria Assunta con l’opera musicale “Evangelio – scene dal nuovo testamento” della “Schola Cantorum Positano” di Guido Cataldo con la realizzazione di Nello Buongiorno.

La scelta di questo giorno non è casuale perché si celebra la presentazione di Gesu’ al tempio e la festa della candelora, il ritorno della luce nelle nostre vite dopo la lunga oscurità invernale.

Il positanese Paolo Marrone, che impersona San Giuseppe, a dicembre ci ha parlato in un’intervista di questo spettacolo tanto voluto e curato nei minimi particolari: «E’ un musical scritto dal compositore Guido Cataldo del quale metteremo in scena solo una parte, ovvero quella riguardante la nascita di Gesù. La realizzazione è stata fortemente voluta da Nello Buongiorno che si è impegnato in prima persona nella preparazione dello spettacolo grazie anche alla collaborazione di Don Danilo. Lo spettacolo vedrà come protagonista la Schola Cantorum di Positano, una realtà nata in questi mesi e composta tutta da positanesi che si sono riuniti ed hanno cercato di mettere in scena quest’opera nel miglior modo possibile».

Ma Evangelio non è solo musica, ma si avvale anche degli stupendi costumi realizzati per il presepe vivente di Montepertuso.

E questa sera in tanti hanno accolto l’invito e si sono recati presso la Chiesa Madre per vivere insieme un momento di pura magia che sicuramente riscalda il cuore.