Positano, il sindaco: “Estate che si prospetta ottima e con grandi eventi. Ci prepariamo ai cinquant’anni del Premio Danza”. Abbiamo sentito oggi, venerdì 25 febbraio 2022, le parole del sindaco di Positano, Giuseppe Guida:

“L’Amministrazione il coraggio non l’ha mai perso, anzi. Soprattutto in questi momenti più difficili del Covid noi abbiamo cercato di affrontare la situazione nel migliore dei modi, sia dal punto di vista sanitario, ma anche di far vivere il paese per quello che si poteva, nel rispetto di tutte le normative. Questo è un anno sul quale abbiamo grandi aspettative, c’è molto ottimismo e fiducia. I dati che abbiamo sono molto confortanti, infatti abbiamo già prenotazioni e strutture piene dal mese di maggio, cosa che non si è verificata negli anni passati. Chiaramente questo al netto di quello che sta avvenendo in Europa e che ci auguriamo tutti possa concludersi al più presto nel migliore dei modi per il bene di tutti”, ci ha detto il primo cittadino.

Per quanto riguarda il Pnrr: “Stiamo procedendo nel valutare tutte le opportunità che possono essere sfruttate dai Comuni sia in forma singola che associata. Quindi sarà anche notizia a breve di diversi protocolli stilati sia con Comuni limitrofi, che protocolli con un respiro più ampio interregionale, al fine di poter accedere quanto più possibile alle opportunità che il Pnrr darà ai piccoli Comuni come il nostro”.

Per la programmazione estiva: “Partiamo da quanto fatto l’anno scorso con Vicoli in Arte che partirà già dal mese di aprile con una grande novità, che è quella della formazione, perché è opportuno che chi viene a Positano e si possa esibire lasci anche qualcosa di utile, come può essere la formazione dei giovani, sia per il teatro, la danza, l’arte in generale. Da lì poi partiranno le rassegne letterarie, con Mare Sole e Cultura, che quest’anno compie trent’anni. E poi ci sarà Positano Racconta, e soprattutto il Premio Danza che quest’anno compie cinquant’anni. Un Premio Danza importante che dovremo celebrare e ci auguriamo di farlo nel migliore dei modi. Sicuramente uno dei Premi Danza più longevi ed il più importante al mondo. Cercheremo di portare a settembre le migliori étoile della scena a Positano”, ha concluso il sindaco.