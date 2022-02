Positano, il plauso dell’amministrazione per la Conferenza di presentazione dell’Osservatorio Comunale

Il Comune di Positano plaude al successo della Conferenza di presentazione dell’Osservatorio Comunale svoltasi questa mattina: «Un’attenta ed importante partecipazione alla Conferenza di presentazione dell’Osservatorio Comunale che si è tenuta stamani presso la Sala A. Milano del Comune di Positano.

Grazie alla forte sinergia e collaborazione intrapresa tra l’Amministrazione Comunale, l’Istituto Scolastico L.A. Porzio e l’Asl di Salerno, è stato possibile istituire un Osservatorio con lo scopo di concretizzare un aiuto nell’individuazione di segnali di difficoltà che emergono nel quotidiano dei nostri alunni, per poter così redigere una vera e propria mappatura delle situazioni psico-sociali e relazionali di ognuno di loro.

L’Osservatorio non si pone come uno strumento passivo, volto ad una mera verifica situazionale, bensì è uno strumento in continua azione che, attraverso un’unione della prospettiva scolastica a quella familiare, cercherà di individuare disagi e bisogni da soddisfare per poi intervenire in maniera consapevole con progetti e iniziative adeguate.

L’Osservatorio comunale – dichiara il Sindaco Dott. Giuseppe Guida – vuole rappresentare un contenitore attraverso il quale attivare interventi concreti e politiche sociali consapevoli, adeguate ai bisogni latenti della nostra comunità. Partendo dal contrasto dei fenomeni che riguardano le nuove generazioni, dalla fase infantile a quella adolescenziale e giovanile, fino ad arrivare ai nostri anziani. Ogni età ha le sue peculiarità e dobbiamo affrontarle in maniera attiva. Vogliamo una Positano inclusiva capace di dare risposte immediate alle problematiche sociali, in modo tale che nessuno rimanga indietro. Questo non è solo un diritto delle fasce più deboli, ma anche un dovere che tutte le istituzioni devono rispettare».