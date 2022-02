Positano, il nostro fotografo e informatico positanese Giuseppe Di Martino è stato intervistato dall’emittente web-radiofonica Radio Punto Zero, nella rubrica Live Social, interviste e storie. Collaboratore ‘storico’ di Positanonews, Giuseppe Di Martino è sempre ‘in prima linea’ nel seguire gli avvenimenti di Positano soprattutto, ma anche della Costiera Amalfitana e della Penisola Sorrentina, senza tralasciare la professione di tecnico informatico, con servizi di vendita ed assistenza hardware e software, professione alla quale ha affiancato quella di fotografo di cerimonie, eventi e strutture alberghiere. Le dichiarazioni di Peppe alla redazione di Positanonews :

Ho cominciato la mia attività principalmente come informatico, per vendita ed assistenza di hardware e software, poi con il tempo mi sono appassionato alla fotografia facendone anche un’attività commerciale. Vivendo a Positano ho avuto modo di avere sotto mano una varietà notevole di paesaggi, e questo mi ha permesso di sviluppare la mia creatività, di fare esperienza, di capire meglio lo strumento, la macchina fotografica. Dalla fotografia di paesaggio sono poi passato alle foto ‘commerciali’ di eventi, cerimonie, attività alberghiere. Ho cominciato seguendo le feste degli amici con la prima macchinetta digitale da 4 megapixel ( gli attuali smartphone partono da 12 megapixel…), poi ho preso ‘coraggio’ e mi sono ‘lanciato’ in questo settore, grazie agli amici, al mio amico e maestro Massimo Capodanno, alla mia compagna, a Positanonews ed al Comune di Positano, che mi hanno fatto allargare i miei orizzonti fotografici anche al di fuori di Positano. Grazie ad un workshop fotografico tenuto a Praiano qualche anno fa, una mia foto è stata esposta a Vienna in un progetto dell’UNESCO, ed ho partecipato anche ad una mostra fotografica a Cervia, e qualche mia foto è apparsa anche su Repubblica e Corriere. La fotografia ha subito importanti mutamenti con l’avvento del digitale prima e dei social poi, quindi il mondo dell’informatica e quello della fotografia sono oggi strettamente legati, ma ciò non toglie che la foto deve nascere nella testa, ed è questo il consiglio che voglio dare a chi vuole avvicinarsi al mondo della fotografia, far nascere l’idea della foto nella propria testa, e poi cercare di realizzarla attraverso uno strumento opportuno, sia esso macchina fotografica o smartphone. Se poi si vuole fare fotografia professionale di un certo livello, allora bisogna aggiungere passione, esperienze che si ottiene con la pratica e con la gavetta, tanto studio, e buona luce.