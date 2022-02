Positano, il 2 marzo sarà il Mercoledì delle Ceneri. Ecco dove sarà possibile partecipare al rito religioso

Positano. Mercoledì 2 marzo inizia il cammino quaresimale con l’imposizione delle “ceneri”. Durante il rito liturgico il celebrante sparge un pizzico di cenere benedetta, ricavata secondo la consuetudine bruciando i rami d’ulivo benedetti nella Domenica delle Palme dell’anno precedente, sul capo o sulla fronte dei fedeli per ricordare loro la caducità della vita terrena e per spronarli all’impegno penitenziale della Quaresima. Mentre impone le ceneri a ciascun fedele, il celebrante pronuncia infatti una formula di ammonimento, scelta fra “Ricordati che sei polvere e in polvere ritornerai” e “Convertitevi e credete al Vangelo”.

Ecco gli orari delle celebrazioni a Positano:

– ore 17.00 alla Chiesa di San Giacomo

– ore 17.30 alla Chiesa Nuova

– ore 18.30 alla Parrocchia S. Maria Assunta