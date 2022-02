Positano: grande successo per il convegno sulla sicurezza subacquea. Il sindaco Giuseppe Guida nel suo intervento ha evidenziato come Positano mette al centro della sua attività la risorsa mare, dalla pulizia, alla sicurezza , ha ringraziato Aldo Apuzzo, che è stato promotore del convegno, e ha ricordato Roberto Lucibello, un pioniere del mondo dell’immersione in Costiera amalfitana . Interessante il convegno dove i vari interventi hanno messo in evidenza come sia importante la professionalità e la prevenzione. Nel corso del pomeriggio di oggi, venerdì 4 febbraio 2022, a Positano si è tenuto il primo grande convegno del nuovo anno, riguardante la sicurezza subacquea. La subacquea attuale, infatti, ha avuto negli ultimi decenni uno sviluppo esponenziale in tutte le sue forme di applicazione, con un enorme distinguo tra subacquea ricreativa e subacquea tecnica, ma comunque accomunate da due fattori principali, professionalità e SICUREZZA.

Lo scopo di questo convegno è stato quello di favorire un incontro tra persone subnormali di qualsiasi grado ed appartenenza didattica, accomunate dalla passione e dall’amore per il mare.

Il convegno ha visto relatori, oltre al Dottor Alfredo Carini, in veste di presentatore e moderatore, numerosi personaggi di rilievo in campo sportivo, tecnico e medico, tra i quali:

⦁ Prof. Giovanni Vivona, docente Federico II Napoli

Sicurezza subacquea ricreativa

⦁ Prof. Pasquale Longobardi, dirigente Centro iperbarico Ravenna

Personalizzazione e programmazione del computer subacqueo

⦁ Dir. Vittorio Bianchini, Progetto e sviluppo support life system

Differenze ed utilizzo tra ARA e Rebreather

⦁ Dottor Mauro Brusà, Biologo, Course Director

Standards subacquei ISO ed EUF

⦁ Ing. Fabio De Luca, docente Federico II

Sicurezza in apnea ricreativa

⦁ Saluti del Sindaco di positano

Dottor Giuseppe Guida