Positano , Costiera amalfitana. Oggi abbiamo una nuova dottoressa, Elisa Mandara, originaria del borgo di Montepertuso nella Città Verticale della Costa d’ Amalfi . Elisa si è laureata in Piscologia Clinica, specialistica in Psicologia clinica e di comunità, con il voto di 110 all’ Università degli studi di Napoli Federico II . Grande felicità fra gli amici e la famiglia e anche il papà Michele dal cielo ha di che essere orgoglioso per questi successi. Ad Maiora