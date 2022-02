Positano, danneggiata auto nei pressi del bivio di Montepertuso, due massi a terra. Ancora danni sulla S.S. 163 nel tratto che va da Amalfi a Piano di Sorrento, esattamente dalla Garitta dopo le scale del Boscariello al bivio di Montepertuso. In questo tratto della cittadina della Costiera amalfitana abbiamo annoverato abbastanza spesso dei danni alle auto causati da pietrame e massi dalla zona soprastante, ma non così a ridosso del bivio per Montepertuso. Sul luogo due massi a terra, ma non siamo riusciti ad individuare il punto da dove si sono staccati, è proprio vicino a un rudere dove è per la prima volta che abbiamo visto dei danni del genere. A terra due massi. In ogni caso in quest’area spesso succedono episodi del genere.