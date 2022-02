Positano: dal Ministero la task force per la scuola. Intanto partono progetti anche per i valloni con il PNRR

Positano: dal Ministero la task force per la scuola. L’Amministrazione Comunale di Positano, la perla della Costiera Amalfitana, sta lavorando al PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Infatti, nella giornata di ieri, in giunta sono state approvate delle importanti richieste di finanziamento per i valloni, dal valore di un milione di euro.

“Siamo al lavoro a tutto campo sul PNRR – dice il sindaco di Positano Giuseppe Guida -. Ieri abbiamo approvato in Giunta progetti per riqualificare quattro nostri valloni e siamo al lavoro per il progetto per la scuola, dal Ministero arriverà una task force di tecnici per affiancarci in questo specifico e importante intervento . Abbiamo richiesto all’ANCI l’ausilio di tecnici per seguire le fasi di vari progetti per i fondi del PNRR, tecnici che dovrebbero arrivare in ausilio sia nella città verticale che in altri comuni della Costiera Amalfitana. È anche in itinere un progetto di rigenerazione urbana che abbiamo intenzione di approntare in sinergia con comuni vicinori dal valore di cinque milioni di euro.”