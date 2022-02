Positano: auguri ad Alfonso Mazzacano, laureato con 110 alla Marangoni! Formuliamo i nostri migliori auguri ad Alfonso Mazzacano di Positano, la perla della Costiera Amalfitana, laureato con 110 all’Istituto Marangoni, di moda e design con diverse sedi in Italia e nel mondo.

Immensa la felicità fra gli amici ed in casa Brunella, in particolar modo di mamma Annamaria Casola e di papà Baldo Mazzacano. Molto orgogliosi per questo successo anche i nonni Brunella Mandara e Vito Casola. La famosa boutique avrà nuova linfa!

Anche noi di Positanonews ci uniamo alla gioia di questo momento ed auguriamo ad Alfonso un futuro ricco di soddisfazioni e successi personali e lavorativi.