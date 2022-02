Positano, auguri a Michele Pisacane che ha festeggiato i suoi 85 anni

Positano. Auguri di cuore a Michele Pisacane che ha festeggiato i suoi 85 anni in compagnia degli amici e degli affetti più cari. Un’icona positanese con il suo ristorante “Le Tre Sorelle” alla Spiaggia Grande. Amato e benvoluto da tutti per la sua cordialità ed accoglienza, rappresenta un pezzo di storia della città verticale. Una figura importante nel settore del turismo e dell’imprenditoria della perla della costiera amalfitana.

Tutta la redazione di Positanonews si unisce al coro di auguri per questo giorno così importante e si stringe con affetto ad uno dei personaggi che ha fatto e continua a fare la storia di Positano.