Positano, a Liparlati continuano i lavori per il rifacimento del piano carrabile della strada che conduce al cimitero

Positano. Continuano i lavori nel quartiere di Liparlati che stanno interessando la strada di accesso per il cimitero e prevedono il rifacimento del piano carrabile in cubetti di porfido in via Santa Croce. Il tratto via Santa Croce – Via Liparlati è interdetto al transito veicolare fino al prossimo 25 marzo, tempistiche che il comune ha ritenuto opportune per cnsentire lo svolgimento dei lavori, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità. Sempre fino al prossimo 25 marzo sullo stesso tratto vige il divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli su ambo i lati.