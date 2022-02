Porto turistico di Capri: avviata la procedura di assunzione a tempo indeterminato di 9 dipendenti. È partita la procedura di stabilizzazione ex art. 20, co. 1, D.Lgs 75/2017 finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di 9 dipendenti, da selezionarsi tra quelli che abbiano i requisiti indicati dalla normativa e, quindi, che abbiano maturato, alle dipendenze di Porto Turistico di Capri, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni antecedenti alla pubblicazione dell’avviso di ricognizione, per le medesime mansioni di cui alle figure per cui si procede all’assunzione a tempo indeterminato.

La stabilizzazione riguarda tre impiegati amministrativi, quattro operai qualificati addetti ai servizi portuali, un operaio specializzato manutentore elettricista e un operaio comune addetto ai servizi generali.

La domanda di partecipazione può essere presentata entro le ore 12.00 del 5 marzo 2022.

Qui l’allegato.