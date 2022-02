Pini secolari abbattuti a Castellammare , come mai nessuno ne parla?

Castellammare di Stabia ( Napoli ) . Levate di scudi contro la Circumvesuviana che voleva fare un intervento per potenziare la linea dei treni per Pompei, Sorrento e la Penisola Sorrentina, ma silenzio generale sull’intervento nei pressi del Club Tennis Terme di Stabia al Solaro, e di tutta fretta caricati su mezzi e portati via (nella foto ndr.). Questo è successo nella giornata appena trascorsa di venerdì, 4 febbraio 2022, nella città delle ex Acque e dei misteri, come scrive Genny Manzo su Stabia24 unico a parlarne attaccando duramente la Giunta Cimmino e il PD , si parla di bed and breakfast o altro, ma una cosa non è chiara come mai per l’EAV Campania una levata di scudi e qui senza neanche approfondire se vi sono stati dei permessi urbanistici, paesaggistici e perizie di agronomi come si dovrebbe fare prima di abbattere? E perchè Manzo è da solo a parlare con tanti siti stabiesi di informazione?