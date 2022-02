Piano di Sorrento / Vico Equense , perchè non lavorano insieme per il PNRR per riaprire Via Vecchia Lavinola?

Arola- Via Vecchia Lavinola- la vecchia strada mulattiera chiusa da decenni con muri e cancelli che permetteva in solo 5 minuti a piedi il collegamento con Arola di Città di Vico Equense con Città di Piano di Sorrento . Un sentiero nel polmone verde della Penisola Sorrentina

che andrebbe valorizzato con la bonifica e nuovi impianti di fogne per eliminare eventuali overflow, meravigliosi percorsi escursionistici senza eguali

che si collegano con il vallone di Lavinola fino al mare nel Comune di Meta … Ricordiamo che la nuova strada adiacente di Lavinola- Casanocillo nonostante frequentata da migliaia di autoveicoli, è ufficialmente chiusa da decenni per pericolo caduta massi. A cosa si aspetta a metterla in sicurezza? Mancherebbe solo il terzo lotto che doveva essere fatto anni fa come da programma… ma come per magia ancora oggi nel 2022 il nulla…Da soli non si va da nessuna parte…Speriamo bene per i nostri figli in un progetto “Comune” che permetterebbe il collegamento ufficiale per mezzi, persone dalle colline Vicane e Faito con Costiera Sorrentina – Amalfitana e viceversa.

Oggi si potrebbe fare con il PNRR

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – sentieri – borghi di Italia e mobilità sostenibile.