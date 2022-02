Piano di Sorrento, si conclude il doppio mandato del Priore dell’Arciconfraternita della Santissima Annunziata Giuseppe Cuccaro

Piano di Sorrento. Grande emozione e grande commozione questa mattina per l’Assemblea delle Consorelle e dei Confratelli dell’Arciconfraternita della Santissima Annunziata. A conclusione del suo doppio mandato di Priore, dal 2010 al 2022, Giuseppe Cuccaro ha ringraziato tutti e in modo particolare i componenti del Governo per il meraviglioso cammino fatto insieme e ha fatto gli auguri a coloro che saranno chiamati, il prossimo 27 febbraio, al Governo del Sodalizio. L’Assemblea si è svolta in modalità “mista”, ai tanti presenti in Congrega si sono aggiunti coloro che, impossibilitati a intervenire, hanno potuto collegarsi online grazie alla piattaforma messa a disposizione dal Servizio Confraternite dell’Arcidiocesi. L’incontro si è concluso con il saluto emozionatissimo del candidato Priore Carmelo d’Esposito e con l’intervento del vice-Sindaco, Giovanni Iaccarino, nostro confratello.

E Giuseppe Cuccaro, con un biglietto di ringraziamento, ha così espresso i propri sentimenti: «Grazie a tutti, con il cuore, a tutti quanti. A chi mi vuole bene, a chi mi ha insegnato ad andare avanti e anche a chi mi ha fatto male, mi è servito a imparare. Grazie a una donna, alla mia sposa».