Piano di Sorrento, Scuola Carlo Amalfi conferenza stampa sui finanziamenti. Ma ci sarà un cambio di prospettiva?

Piano di Sorrento ( Napoli ) . Molti cercano notizie sul web o sui social network, ma a volte parlare è confrontarsi è sicuramente meglio. Così pare che voglia fare sulla vicenda scuola Carlo Amalfi l’amministrazione di Salvatore Cappiello a quanto ci è dato sapere, ma attendiamo ovviamente note ufficiali. Sui finanziamenti chiesti o meno abbiamo ripreso dei post, abbiamo anche mandato dei messaggi al sindaco che non ha risposto, ma a dire la verità non lo abbiamo telefonato. Quindi noi di Positanonews in realtà non sappiamo se ci sono i finanziamente ma neanche se non ci sono. Al momento però non vi è ancora , ufficialmente e pubblicamente, una linea su cosa fare della scuola. Non è un mistero che noi dall’inizio abbiamo chiesto di trovare un’alternativa all’abbattimento, basta considerare le condizioni in cui si trovano altri plessi, quello di Mortora-San Liborio, per esempio, è evidente a occhio nudo in che condizioni si trovi. Al di là delle prese di posizioni di chi sicuramente interverrà di nuovo a difendere a spada tratta le scelte delle demolizioni, a inveire basandosi su relazioni che non sono state chiare e definitive ( ricordiamo che su relazioni molto più valide hanno addirittura costruito l’housing sociale a Sant’Agnello, che è sub iudice, quindi le relazioni si possono interpretrare a uso e consumo politico o, in certi casi, ideologico, o , a volte, legate a specifici progetti per interessi malcelati , ndr ) . Il punto è molto chiaro , fa la domanda e dai una risposta. Si parla di dare un “quesito”, si è mai posto il quesito specifico a tecnici o staff di tecnici “Questa scuola può essere ristrutturata o sistemata senza abbatterla?”. Ecco in questo sta la scelta politica. A questo quesito vari validi tecnici hanno risposto a noi di Positanonews che era possibile, ora Piano avrebbe avuto una struttura fruibile o almeno messa a reddito, invece fa bella mostra di se. Ci vorrebbe una rivoluzione mentale , ma in questa amministrazione ci sono gli stessi che c’erano prima quando è partita questa vicenda . Ricordiamo bene i progetti, le richieste di finanziamento a Renzi, mai arrivati, le gare fatte per la scuola nuova. Siamo ancora convinti che la soluzione c’è a portata di mano, ma costerebbe troppo poco, non conviene a nessuno, e c’è da scalare la montagna della burocrazia oramai avviata. Non è la prima volta che il buon senso che viene dalla stampa non viene ascoltato dalla politica. Diciamo che oramai siamo rassegnati, il “Moloch” di Hobbes, la burocrazia, che ha avviato il suo iter , come una valanga viene lanciata a valle . Sicuramente ci verranno a dire che non conviene ( ma dai..) che oramai si deve fare così e basta, e va bene. Ma nessuno ci toglie dalla testa che questa è una delle pagine più brutte della storia carottese… Speriamo solo nel meno peggio , qualsiasi intervento ma non invasivo, senza toccare il verde alle spalle della scuola. La struttura sia quel che sia deve essere restituita alla città o almeno messa a reddito in qualche modo.