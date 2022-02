Piano di Sorrento, rinnovato il Governo dell’Arciconfraternita della Santissima Annunziata. Carmelo d’Esposito è il nuovo Priore

Piano di Sorrento. Oggi nella Congrega dell’Arciconfraternita della Santissima Annunziata si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Governo.

Iscritti a votare in 160 di cui 95 confratelli e 65 consorelle. Hanno votato in 112 di cui 65 confratelli e 47 consorelle.

Sono stati eletti:

Priore Carmelo d’Esposito con 88 voti,

Primo assistente Russo Michele con 68 voti

Secondo assistente Russo Giuseppe con 49 voti

Terzo assistente Astarita Josè con 32 voti

Quarto assistente Aiello Luigi con 23 voti.