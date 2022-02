Piano di Sorrento, questa sera nella Chiesa di San Michele il primo Miserere del 2022 , si prega per l’Ucraina. E’ una delle cose più belle delle antiche tradizioni carottesi . Emozionante e vibrante, liberatorio e catartico, nella speranza che si possano fare le processioni e le Vie Crucis per il periodo di Pasqua, il Miserere ci sarà sempre, come c’è stato anche in questi anni di pandemia da coronavirus Covid – 19. Sentire il Miserere riempie il cuore e l’anima, proprio in questo momento le truppe della Russia entrano a Kiev, da parte di tutti noi la dedica all’Ucraina e all’Europa affinchè ci sia la Pace.