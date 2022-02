Piano di Sorrento porge l’estremo saluto a Maria Caterina Celentano, vedova Gargiulo

Piano di Sorrento in lutto per la scomparsa di Maria Caterina Celentano, vedova Gargiulo, che lascia nel dolore i familiari tutti che l’hanno amata in questa vita e che ora l’affidano all’infinita Misericordia di Dio affinché l’accolga tra le sue braccia e le doni il riposo eterno.

I funerali saranno celebrati sabato 19 febbraio alle ore 9.30 nella chiesa della SS. Trinità.

La redazione di Positanonews porge le più sentite condoglianze ai familiari per il lutto che li ha colpiti.