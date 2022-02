Piano di Sorrento, nessun finanziamento per la Scuola Carlo Amalfi

Piano di Sorrento ( Napoli ) Ne parla sul suo blog Politica in Penisola Vincenzo Califano

La Regione Campania ha pubblicato la graduatoria dei progetti per la realizzazione di nuove scuole in attuazione dell’apposito bando che prevede la demolizione e ricostruzione delle strutture per modernizzare la rete scolastica. Una grande occasione per realizzare finalmente la nuova Scuola Elementare di Via Carlo Amalfi di cui, però, stando agli atti della Regione, non c’è traccia in graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento. Nè lo si rinviene nell’elenco di quelli non ammessi, circostanza che legittima il sospetto che l’Amministrazione del Sindaco Salvatore Cappiello non abbia partecipato al bando regionale rispettando le scadenze previste. Eppure era disponibile il progetto della nuova scuola rielaborato dall’Amministrazione-Iaccarino sull’originaria idea progettuale risalente all’amministrazione-Ruggiero. Un progetto per il quale è stato già ottenuto un primo finanziamento di 500mila euro dalla Città Metropolitana di Napoli a seguito di un bando per realizzare palestra e auditorium. Non si comprende il motivo di questo buco nell’acqua della nuova Amministrazione per cui si allontana forse definitivamente la prospettiva di veder realizzata la nuova scuola elementare di cui pure tanto si è parlato e polemizzato nella recente campagna elettorale. GRADUATORIE_PROGETTI_SCUOLE