Piano di Sorrento, nella Chiesa di Santa Teresa si onora la Madonna di Lourdes anche se non ci sarà la tradizionale processione

Anche Piano di Sorrento venera la Madonna di Lourdes in questo 11 febbraio a lei dedicato. Nella chiesa di Santa Teresa vi è una bellissima statua della Vergine in una piccola ricostruzione della grotta dell’apparizione ed anche all’esterno dell’edificio religioso, quasi a vegliare su tutta la città, la statua della Madonna illuminata invita alla preghiera. Per il secondo anno consecutivo, a causa del perdurare dello stato di emergenza sanitaria non si potrà svolgere la tradizionale processione in onore della Vergine Maria che veniva portata con devozione fino alla vicina Piazza delle Rose dove in tanti attendevano quel momento per ricevere la benedizione ed affidarsi alla carezza protettrice della Mamma Celeste, illuminando il buio della sera con la luce delle tante fiaccole.

La Madonna ha però accolto i tanti fedeli che in questo giorno si sono recati presso l’antica chiesetta carottese per sostare un attimo sotto il suo sguardo materno ed affidarle le proprie preoccupazioni e le proprie preghiere. Nel pomeriggio la celebrazione della Santa Messa ha permesso di riunirsi come comunità con la speranza nel cuore di poter presto rivedere la statua della Madonna portata in processione per le strade della città.