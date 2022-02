Piano di Sorrento, morte Antonino Palomba a Granano Indagato per omicidio stradale un 22enne di Amalfi

Nella tarda serata dello scorso 24 febbraio il giovane 37enne Antonino Palomba di Sorrento, perdeva tragicamente la vita in un incidente stradale verificatosi sulla Statale per Agerola. Il 37enne, dipendente della MSC e padre di un bimbo, mentre percorreva la Statale per Agerola, in località Sigliano a Gragnano , alla guida del proprio motoveicolo, venne investito frontalmente ed in modo violento da un’autovettura proveniente dall’opposto senso di marcia e condotta da un 22enne residente ad Amalfi.

Sul posto erano immediatamente intervenuti i medici del 118 che purtroppo non poterono far altro che constatare il decesso del 37enne.

Il 22enne di Amalfi che era alla guida dell’auto che ha avuto l’incidente con Antonino Palomba è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Torre Annunziata ( Napoli ) e dovrà rispondere dell’accusa di omicidio stradale, una prassi doverosa da parte della magistratura al fine di far venire alla luce la verità.

Proseguono le indagini finalizzate a verificare l’esatta dinamica del sinistro e le responsabilità. Nel frattempo i familiari e gli amici di Antonino sono distrutti dall’immenso dolore ed attendono il dissequestro della salma in modo da poter porgere l’estremo saluto al 37enne.

La redazione di Positanonews si stringe alla famiglia in questo momento di dolore facciamo le nostre più sentite condoglianze