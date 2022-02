Piano di Sorrento, l’ex sindaco Vincenzo Iaccarino “Esterefatti per la guerra in Ucraina scatenata da Putin”

Piano di Sorrento ( Napoli ) . Dalla classe politica carottese al momento l’unica riflessione in questo momento difficile viene dall’ex primo cittadino, ora capogruppo di minoranza, il dottor Vincenzo Iaccarino

La guerra in Ucraina scatenata da Putin alle prime ore dell’alba ci lascia tutti esterefatti, non solo per la violenza, ma soprattutto per il tenore delle dichiarazioni che l’hanno accompagnata e che prefigurano scenari inimmaginabili se non prevarranno la diplomazia, ma soprattutto il buon senso e la responsabilità collettiva.

La tragedia della pandemia covid-19 da cui sembriamo riprenderci sembra non averci insegnato nulla: impegnare la scienza, le intelligenze, le risorse per salvaguardare la salute e la vita dell’umanità dovrebbe essere il collante universale. Invece prevalgono istinti aggressivi, praticamente suicidi della civiltà e dell’umanità. Confidiamo in un rapido rinsavimento.