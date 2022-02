Piano di Sorrento, l’ex segretario comunale Dott. Michele Ferraro riceve l’indennità con il massimo del punteggio

Piano di Sorrento. Il Dott. Michele Ferraro ha ricoperto l’incarico di Segretario comunale titolare dal mese di agosto 2016 fino alla fine del 2021. Il Sindaco Salvatore Cappiello, subentrato dal 5 ottobre 2021 a seguito di elezioni amministrative al Sindaco Dott. Vincenzo Iaccarino, non avendo potuto avere sin dall’inizio dell’anno 2021 un compiuto rapporto di collaborazione diretta con il segretario Dott. Michele Ferraro, aveva incaricato il Nucleo di Valutazione di coadiuvarlo nella procedura in ordine al raggiungimento degli obiettivi da parte del predetto segretario nell’anno 2021. Il Nucleo di Valutazione proponeva un giudizio sull’attività che colloca il Dott. Ferraro in fascia ottima.

Alla luce di ciò e visti gli atti ed i documenti d’ufficio, con Decreto n. 9/2022, il sindaco Cappiello attribuiva al Segretario Generale Dott. Michele Ferraro (come conseguenza della sommatoria dei punteggi di riferimento alle singole funzioni svolte, con peso di 5 parametri di valutazione), il punteggio massimo di 100 punti, corrispondente al 100% della retribuzione.