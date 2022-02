Piano di Sorrento, lavori di consolidamento e manutenzione straordinaria rampe Marina di Cassano. Dispositivo di traffico

Il Comune di Piano di Sorrento – con Ordinanza n. 8/2022 – rende noto che l’Ing. Gargiulo Giuseppe, in qualità di direttori dei lavori di consolidamento e manutenzione straordinaria delle Rampe Marina di Cassano, in data 4 febbraio 2022 precisava che a seguito di comunicazione del Coordinatore della sicurezza, Ing. Nunzia D’Esposito, a far data dallo scorso 3 febbraio non era più possibile garantire la sicurezza dei lavori in presenza di traffico veicolare.

Considerato che esiste la necessità di istituire una diversa disciplina del traffico lungo tutto il tratto delle Rampe Marina di Cassano interessato dai lavori per consentire le operazioni di scavo e posa in opera della nuova pavimentazione, al fine di poter operare con celerità tramite macchine operatrici e di interdire la zona al transito veicolare, eccetto per residenti e per i mezzi di soccorso.

Ravvisata la necessità di prevedere un diverso dispositivo di traffico e sosta sulle vie interessata dai lavori al fine di consentire lo svolgimento dei stessi fluidificare il traffico veicolare e salvaguardando la pubblica e privata incolumità.

Considerato, altresì, che con deliberazione di Giunta dell’8 febbraio 2022 è stata disposta l’apertura H24 dell’ascensore comunale e consentita gratuitamente la sosta nel parcheggio “Ninnella” sito in Via F. Ciampa, dal 10.02.2022 al 04.04.2022, ai titolari di abbonamento a tariffa agevolata zona “E” e a coloro che pur non potendo richiedere l’abbonamento sono titolari di box o posto auto e comunque per tutti in ragione massima di 1 veicolo a nucleo familiare.

Si ordina il divieto di transito nel tratto di via Marina di Cassano che va dall’incrocio con via Ripa di Cassano e fino all’altezza della Cappella di S. Maria delle Grazie dalle ore 00,00 del 10 febbraio 2022 fino alle ore 24,00 del 4 aprile 2022.

Sarà sempre garantito l’accesso ai mezzi di soccorso ed emergenza.