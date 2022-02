Piano di Sorrento, l’amministrazione Cappiello a caccia dei morosi. Incarichi legali per riscuotere canoni di locazione di immobile non pagati. La crisi economica per il coronavirus Covid – 19, in parte, avrà sicuramente condizionato il pagamento di parecchi che sono risultati morosi. Non si hanno dati certi, ma la Giunta del sindaco Salvatore Cappiello ha dato incarico per poter riscuotere i fitti non pagati con la delibera 151