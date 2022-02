Piano di Sorrento, la vera storia della Madonna di Rosella. I miracoli e la pandemia dalla Spagnola al Covid. Una testimonianza per una storia straordinaria, che poi verrà raccolta in un libro, dall’erede di chi ha trovato il quadro prodigioso della Madonna di Rosella, di Rosella e non di “roselle”, come comunemente si dice, perchè il quadro è stato trovato da una Rosa Maresca in un antico palazzo. Siamo a Ripa di Cassano, a pochi metri a Riva Alta c’è forse la vista più bella della Penisola Sorrentina, è una zona poco nota ma molto interessante, come è interessante questa Chiesa e questo quadro di questa Madonna la cui storia si perde nella notte dei tempi. Alcune informazioni le abbiamo avute dalla signora Maresca che ringraziamo, altre le abbiamo raccolte sul web o su alcuni scritti usciti su questo tempietto. L’implorazione alla Madonna attraverso un’icona della Vergine. da parte della popolana Rosa Maresca, detta Rosella, per la guarigione del proprio figlio,poi ottenuta, fece di quel quadro un motivo di venerazione popolare. Verso la fine del ‘700 venne edificata questa chiesa, non grande, allo scopo di ospitare l’immagine miracolosa. La chiesa si presenta con un semplice campanile a sinistra del corpo principale,la cui facciata è in stile barocco. All’interno ,di particolare rilievo sono un organo monumentale e l’altare maggiore in marmi policromi.La facciata si presenta semplice in stile barocco corredata sul lato sinistro da un campanile su tre ordini e munito di monofore. L’interno si presenta a navata unica, con un monumentale organo corredato da un’elegante cantoria. L’altare maggiore, costituito da marmi policromi, è ornato da una balaustra in marmo ed è sormontato da una tela risalente al secolo XVI° probabilmente opera di Andrea da Salerno e raffigurante la Madonna delle Grazie. Degno di nota anche il confessionale con pulpito in legno.A far ricerche Positanonews con Paola d’ Eposito, che è sulle tracce dei propri avi, di un lontano parente morto di Spagnola proprio cento anni fa quando di pandemia non si poteva parlare, infatti si è chiamata Spagnola perchè solo in Spagna la stampa era libera. Da una pandemia all’altra dopo un secolo abbiamo avuto il Coronavirus Covid – 19 , in questo periodo tre copie di questo quadro giravano per le famiglie, e in quelle famiglie nessuno è stato male ed è morto. Le ricorrenze storiche, il fatto che la nonna Letizia abitasse nell’antico palazzo di fronte alla chiesetta, proprio dove è stato trovato il quadro,

Qui non solo è vissuta la cara nonna, ma c’è un legame con gli avi, con uno zio morto misteriosamente, ma sicuramente di Spagnola, e con la circostanza vissuta anche di persona dei benefici avuti da questa immagine arrivata a lei, la ricerca della Storia della famiglia coincide con la Storia del proprio paese e con la Storia dell’umanità, un percorso fra due pandemie, periodi storici dei quali si tende a perdere memoria, ma la ricerca delle proprie radici e il non perdere l’amore e la conoscenza per la propria terra e la propria famiglia ha spinto Paola a fare queste ricerche e si è giunti ad Anna Maria Maresca che noi abbiamo trovato quasi per caso disponibile e gentile. Da qui partirà forse un libro con la “Storia infinita” che continua , sempre una persona di famiglia potrebbe lavorare a un libro a un racconto che dalla notte dei tempi arriva ad oggi, sono cose che per il momento è prematuro parlarne, intanto rimaniamo affascinati da questa chiesetta meravigliosa. Tanti gli ex voto in questa cappelletta, altri miracoli, che la signora non ci ha voluto rivelare, ma anche dei quadri davvero particolari e suggestivi.Fu Ferdinando IV ad autorizzare nel 1794 la costruzione della chiesetta che doveva ospitare quella tela. Nel 1793 l’Ingenere Giuseppe Maresca ne aveva curato il progetto. La chiesa fu inaugurata nel 1798 alla prersenzxa dell’Arcivescovo di Sorrento Mons. Silvestro Pepe. La famosa Rosella morì nel 1817 e, pare, venne seppellita nella stessa chiesa, ma non se ne conosce il luogo. Ad unica navata, la chiesetta presenta una facciata semplice e barocca con campanile a sinistra si tre ordini, munito di monofore ed abside a tetto. Custodisce all’interno una elegante cantoria laccata ed un organo monumentale. L’altare maggiore in marmi policromi ed è ornato da una balaustra sormontato da una tela del XVI secolo attribuita ad Andrea da Salerno e raffigurante la Madonna delle Grazie; interessante anche il confessionale con pulpito ligneo.La Madonna di Rosella, dipinta ad olio su tela, viene incoronata con cerimonia del 10 giugno 1888, dopo una novena, alla presenza dei Vescovi di Sorrento, Nocera e Stabia e del Sindaco Domenico Cota. Il 2 gennaio di quell’anno, le due corone d’oro per l’incoronazione erano state benedette da Papa Leone XIII.

Un gioiellino nascosto questa cappella che sarebbe bello vedere più spesso aperto .