Piano di Sorrento: la Marina di Cassano abbandonata, non si sta facendo nulla in vista della Rolex Cup. In Penisola Sorrentina si avvicina sempre più la Rolex Cup, un grande evento che segnerà la stagione estiva.

Si tratta di un’occasione ghiotta, che potrebbe essere un punto di rilancio per la Marina di Cassano di Piano di Sorrento. Ad oggi, però, vediamo ancora degrado ed abbandono. L’ascensore ancora non è aperto tutta la giornata nonostante i lavori. Siamo oramai già a metà febbraio e non si dovrebbero attendere gli ultimi giorni per organizzarsi.

Speriamo che l’amministrazione Cappiello si dia da fare per questa storica occasione.

Infatti, Capri ha detto addio al grande evento, almeno per il momento: saranno, dunque, Sorrento e il circondario ad ospitare, nel 2022, la base logistica delle storiche regate della Tre Golfi Sailing Week che ogni mese di maggio richiamano nel Golfo di Napoli il gotha della vela internazionale.

Per quattro anni (2017-21) la Tre Golfi Sailing Week si è svolta a Capri come Rolex Capri Sailing Week, confermando il prestigio e il richiamo internazionale di un evento che, nonostante lo stop dovuto alla pandemia, è cresciuto a ritmi esponenziali. Ben 130 infatti sono stati gli iscritti all’edizione 2021, un numero che – per motivi logistici legati alla capienza del porto di Capri – ha costretto gli organizzatori ad allungare il calendario, separando la flotta dei Maxi dagli altri yacht.

Per questi motivi, considerando la previsione di 150 iscritti e la necessità di contenere l’evento all’interno di 7 giorni, è stato inevitabile cercare una nuova sede, in grado di soddisfare sia le esigenze logistiche di una flotta così numerosa e variegata, sia le aspettative degli armatori, da sempre abituati a regatare e a soggiornare in località uniche e iconiche.

La scelta è naturalmente caduta sull’incantevole Sorrento, porta d’ingresso dell’omonima penisola, che da una collina a strapiombo sul mare, domina il golfo di Napoli.