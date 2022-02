Piano di Sorrento, la Conferenza di Alfredo Carannante dal Garum alla Colatura

Sabato 12 febbraio 2022, presso il Centro Polifunzionale di Piano, nell’ambito del ciclo TRA PASSATO E PRESENTE, organizzato da Felice Senatore, si è tenuta la conferenza del prof Alfredo Carannante, dal titolo DAL GARUM ALLA COLATURA

L’ultimo garum di Pompei. Analisi archeozoologiche sui resti di pesce dalla cosiddetta “Ocina del garum ” di Alfredo Carannante

1. introduzione

Nell’ambito degli studi sull’alimen- tazione nel mondo classico, parti- colare interesse rivestono le indagi- ni sulle salse di pesce macerato in salamoia riunite sotto il nome ge- nerico di garum ; prodotti che ave- vano un ruolo centrale nella culi- naria mediterranea antica. Plinio aerma che, come centri produttori del garum , dopo la Be- tica e la Mauritania, erano altrettan- to rinomate Cartagena, Clazomene, Leptis Magna e Pompei 1

. Il presente lavoro vuole rap- presentare un contributo archeo- zoologico alla conoscenza dell’ali- mentazione pompeiana come pure uno stimolo all’allargamento delle indagini sulle attività legate al ga- rum

in quello che u uno dei prin- cipali poli produttivi del Mediter- raneo. Il tragico evento vulcanico del 79 d.C. che portò alla distruzione della ricca città vesuviana ha rappresenta- to, per l’archeologia, un caso unico per la ricostruzione di molti aspetti della vita quotidiana nel mondo im- periale romano. I resti delle attività produttive, dei cibi e delle risorse sruttate nella città sono stati, inatti, eccezionalmente preservati sotto la spessa coltre di prodotti piroclastici. Nonostante la conservazione di molti importanti siti costieri di età imperiale e la rinomata importan- za dell’area vesuviana per la produ- zione di salse di pesce ermentato, i luoghi di preparazione campani del garum non sono ancora stati individuati; uno dei maggiori cen- tri di vendita del prodotto è stato, tuttavia, riconosciuto all’interno del perimetro urbano di Pompei. La cosiddetta “Ocina del Garum ” (I, 12,8)

2

, scoperta tra la ne del 1960 e gli inizi del 1961, è situata ad ovest dell’anteatro ed ha un piccolo in- gresso che si aaccia su una stradi- na che corre parallela a via dell’Ab- bondanza. All’interno del peristilio sono stati rinvenuti sei dolii semin- terrati destinati alla conservazione del garum contenenti ossa e scaglie di pesce, mentre, nel giardino alle sue spalle, erano disposte in la or- dinata numerose anore capovolte, di reimpiego, destinate probabil- mente alla spedizione del prodotto. In alcune di esse sono stati ritrovati resti simili a quelli contenuti nei do- lii e sul ondo di una, in particolare, un imbuto per travasare il

garum.

2. A nAlisi Archeozool ogiche sui resti di garum di p ompei