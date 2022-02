Piano di Sorrento: investito un bambino in via Bagnulo. Attimi di paura questa tarda mattinata di sabato 12 febbraio 2022 a Piano di Sorrento, quando un bambino è stato investito lungo via Bagnulo. L’incidente è avvenuto nella parte medio bassa della strada, dove c’è il negozio che vende fuochi d’artificio, in una zona senza marciapiedi. A provocare l’accaduto è stato un ciclomotore, sembra ad alta velocità.

Sul posto è prontamente intervenuta la polizia municipale.

Non è la prima volta, purtroppo, che accadono episodi del genere, in un punto in cui non ci sono marciapiedi, controlli, sicurezza né telecamere.

Non sappiamo ancora quali siano le condizioni del bambino. Il nostro pensiero principale è sapere come sta. A dopo aggiornamenti.