Piano di Sorrento, incidente in località Mortora-San Liborio. Coinvolti tre motoveicoli

Piano di Sorrento. Nel pomeriggio di oggi si è verificato un incidente stradale a Mortora, nella strada che scende da Via San Liborio. Ad essere coinvolti tre motoveicoli, tutti provenienti da San Liborio e che percorrevano l’arteria nella stessa direzione di marcia. All’improvviso, per motivi non ben specificati, i tre mezzi sono entrati in collisione. A seguito del violento impatto i motoveicoli sono caduti al suolo unitamente ai propri conducenti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le persone coinvolte nell’incidente sono state trasportate presso l’ospedale di Sorrento per le cure e gli accertamenti del caso. Per fortuna nessuno di loro ha riportato fratture ma solo delle ferite superficiali e delle escoriazioni al volto.

Rinnoviamo l’invito ad utilizzare sempre la massima prudenza ed a rispettare i limiti di velocità e le regole imposte dal Codice della Strada per la propria ed altrui sicurezza.