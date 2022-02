Piano di Sorrento, il saluto a Luigi Maresca dell’ex sindaco Vincenzo Iaccarino: “Non si è mai tirato indietro nella pandemia”

Piano di Sorrento. Ieri il dipendente comunale Luigi Maresca ha raggiunto il meritato traguardo della pensione ed ha lasciato il suo ufficio presso il Comune dove per tanti anni ha svolto il suo lavoro con serietà ed onestà. Una persona benvoluta dai colleghi e dai cittadini per la sua gentilezza e la sua innata bontà d’animo. Anche l’ex sindaco Vincenzo Iaccarino ha voluto salutare Maresca che tanto volte lo ha affiancato durante il suo mandato come primo cittadino: «Luigi Maresca, responsabile ufficio 2 settore, ha concluso la sua stagione lavorativa al Comune di Piano di Sorrento dimostrando sempre grande spirito di abnegazione, disponibilità e professionalità al servizio dell’Ente e dei Cittadini. Da Sindaco l’ho avuto al mio fianco nella gestione della pandemia e anche nei momenti più critici non si è mai tirato in dietro rivelandosi sempre un prezioso e affidabile funzionario. Risorse umane e professionali così come lo sei stato tu sono preziose e oggi, caro Luigi, goditi una buona nuova vita insieme alla tua splendida famiglia. Con tutto il cuore».