Piano di Sorrento, il degrado dell’ingresso al palazzo municipale nelle foto dell’ex sindaco Dott. Vincenzo Iaccarino

Piano di Sorrento. L’ex sindaco Dott. Vincenzo Iaccarino, attuale capogruppo di minoranza, ha pubblicato un post sul suo profilo Facebook con delle foto molto chiare riguardo la situazione di degrado in cui versa l’esterno del palazzo municipale dove, sulle scale, sui corrimano in pietra e sulle pareti, campeggiano migliaia di scritte e disegni realizzati con pennarelli. Il Dott. Iaccarino commenta con una sola frase, molto significativa, queste immagini: «Eppure ci passate tutti i giorni!».

Il palazzo comunale dovrebbe essere il fiore all’occhiello della città, il luogo in cui si svolgono la maggior parte delle attività finalizzate al bene dei cittadini, dove si prendono le grandi decisioni per le sorti della città e dovrebbe rappresentare la casa dei carottesi. E per tale motivo dovrebbe essere mantenuto in condizioni ottimali, evitando che venga imbrattato da scritte e disegni di dubbio gusto che sicuramente non rappresentano un bel biglietto da visita per la città di Piano di Sorrento. I lavori di restyling di Piazza Cota hanno restituito bellezza al salotto della città ed il degrado dell’ingresso della casa comunale stona con la bellezza che lo circonda.