Piano di Sorrento, il 17 febbraio 2021 iniziavano le vaccinazioni anti-Covid. In un anno somministrate più di 28.000 dosi

Piano di Sorrento. Esattamente un anno fa, il 17 febbraio 2021, si partiva con la vaccinazione anti-Covid. Inizialmente raggiungendo a domicilio le persone non deambulanti e, la settimana successiva, dando al via alla campagna vaccinale presso presso l’hub di Villa Fondi. In un anno sono state somministrate più di 28.000 dosi non solo ai carottesi ma anche ai cittadini degli altri comuni della penisola sorrentina.

Uno sforzo immane fatto dall’amministrazione comunale guidata dall’allora sindaco Dott. Vincenzo Iaccarino – unitamente alla Regione ed all’ASL – per venire incontro al periodo di emergenza sanitaria ed alla necessità di adibire un centro vaccinale capace di ospitare le attrezzature necessarie e che fosse al contempo situato in una zona facilmente accessibile con la vicinanza anche di aree di parcheggio.

Il bilancio dopo un anno non può che essere positivo perché indubbiamente l’hub è stato gestito in modo egregio grazie alla collaborazione del personale sanitario, dei volontari e delle forze dell’ordine. Ognuno ha fatto la sua parte cercando di aiutare la popolazione ad uscire da questo momento così difficile.

E dopo la somministrazione delle prime dosi si è arrivati ai richiami per poi giungere alle vaccinazioni pediatriche ed alle terze dosi.

Villa Fondi ha confermato di essere davvero un fiore all’occhiello della città di Piano di Sorrento riuscendo a trasformarsi da punto nevralgico di interesse culturale, sede di convegni e mostre, oltre che dell’importantissimo museo archeologico “Georges Vallet”, in un centro vaccinale organizzato ed efficiente. Ed essendo sicuramente, il che non guasta mai, uno degli hub vaccinali dai quali è possibile ammirare un panorama mozzafiato mentre si attende il proprio turno.

E’ trascorso un anno e speriamo che presto si possa tornare alla normalità al punto da rendere non più necessario un centro vaccinale e riportando totalmente Villa Fondi ed il suo splendido parco alla sua destinazione originale allietando i cittadini che vorranno trascorrere delle ore a contatto con la natura e con la cultura.