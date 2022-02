Piano di Sorrento, i segnali stradali sono un’optional. Per Amalfi dritto e per Napoli ci vuole l’elicottero

Piano di Sorrento, i segnali stradali sono un’optional. Per Napoli? Ci vuole l’elicottero- Siamo sulla Meta – Amalfi la principale arteria che , dopo la SS163 dalla Costiera Amalfitana porta alla Penisola Sorrentina, ma anche la strada più trafficata dai turisti. Sono settimane che i segnali, causa vento, si sono spostati, ma l’ANAS li lascia così. Sarebbe il minimo, ci sono lungo i tornanti dal versante amalfitano specchi che mancano nelle curve e non solo . In ogni caso il segnale, che fa bella mostra di sè , potrebbe anche essere poco stabile e andrebbe sicuramente sistemato, ordinato e messo in sicurezza.