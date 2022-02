Piano di Sorrento, Elefante “Il mondo ha sottovalutato la Russia”

Piano di Sorrento ( Napoli ) . Sentiamo l’ingegner Antonio Elefante, che come imprenditore ha molte attività in Russia , nazione che conosce molto bene, come anche il Presidente Putin , setito da Positanonews

” hanno sottovalutato il valore e la grandezza di un popolo come la Russia trattando questo paese come il garzone di una bottega .. Le sanzioni ingiustificate di oltre 7 anni hanno messo in ginocchio il paese .. E ancora oggi si continua .. Adesso e’ scoppiata la bomba dell orgoglio nazionalista che forse non tutti conoscono quanto sia grande .. Un popolo abituato a soffrire per secoli isolato dal mondo non teme le sanzioni ma , diversamente, fa prevalere il proprio orgoglio e amore per la patria .. Vi faccio notare che attacco a Ucraina ( le cui ragioni se ne potrebbe discutere per mesi ) e’ scoppiato nel giorno della memoria e della festa del patriota dove ogni russo e dico ogni russo si inginocchia innanzi al sacrificio dei tanti patrioti .. Si dovrebbe ricominciare da capo per tirare le file di questo immane problema è L Europa avrebbe dovuto avere comportamenti super partes che invece non ha avuto e questo e’ stato il vero problema .. Giggino Di MAIO compreso che ha scatenato , tra l’altro , l’ira del ministro Serghiei Laprov che lo ha tacciato di ‘ un inutile passeggiatore’.. questa e’ la verità “