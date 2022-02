Piano di Sorrento, domenica 6 febbraio Open Day vaccinale per i bambini dai 5 agli 11 anni. Ecco dove

A Piano di Sorrento continua la campagna vaccinale pediatrica anti-Covid. Domenica 6 febbraio, presso la Scuola Primaria plesso Gargiulo/Maresca in Via delle Acacie n. 11, dalle ore 09.30 alle ore 14.00 Open Day vaccinale per i bambini dai 5 agli 11 anni.

Per accedere direttamente al portale di prenotazione basterà inquadrare il QR code sul volantino in calce al presente articolo oppure accendere al link https://tinyurl.com/vaccinopiano