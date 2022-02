Piano di Sorrento: disagi dei commercianti per l’interruzione elettrica, giornata di lavoro persa. In alcune zone di Piano di Sorrento, oggi, mercoledì 16 febbraio 2022, è in corso un’interruzione della fornitura di energia elettrica per consentire l’effettuazione di lavori sugli impianti.

Disagi, dunque, per i commercianti carottesi: molte attività del Corso Italia, infatti, sono completamente al buio. Insomma, una giornata di lavoro persa in un periodo ancora difficile.

Per tentare di evitare questo scenario, il presidente di Ascom Gianluca Di Carmine aveva scritto al sindaco di Piano di Sorrento, Salvatore Cappiello, definendolo “Un lavoro improponibile da effettuare in quanto senza energia elettrica i negozi non possono lavorare”. Per questo motivo, chiedeva di “provvedere con un generatore adeguato al tipo di lavoro, oppure effettuare l’intervento di notte senza creare disagi e danni economici al commercio e ai cittadini”.