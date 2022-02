Piano di Sorrento, dieci anni dalla tragica morte di Ernesto ed Enzo Staiano. Ed oggi soffia il vento come allora…

Piano di Sorrento. Sono trascorsi dieci anni dalla tragica morte dei fratelli Ernesto ed Enzo Staiano, i due parrucchieri di 39 e 33 anni usciti per una battuta di pesca dal porto di Marina della Lobra, a Massa Lubrense, e spariti nelle acque tra Punta Campanella e Capri. E proprio vicino all’isola Azzurra, distanti l’uno dall’altro, i due corpi ormai priva di vita furono trovati dagli uomini della Capitaneria di Porto di Napoli. La grande passione per la pesca, ereditata dal padre Giuseppe, li aveva spinti ad uscire in mare per dedicare qualche ora al loro hobby, come avevano fatto tantissime altre volte. Ma quel giorno la sorte avversa aveva deciso che Ernesto ed Enzo non sarebbero più tornati a casa.

I pescatori di Sorrento raccontarono come con forte probabilità in quella disgrazia influì il maltempo con un vento di grecale che soffiò con forza tutto il giorno e la notte e che non diede scampo ai due fratelli che, caduti in mare, non riuscirono a mettersi in salvo per le forti correnti che li trascinarono sempre più lontano.

Un dolore immenso per tutta la comunità di Piano di Sorrento, una tragedia alla quale nessuno voleva credere. Giovanni Ruggiero, sindaco all’epoca, proclamò il lutto cittadino.

Ernesto ed Enzo erano amatissimi in città, due ragazzi seri e lavoratori, sempre con il sorriso sulle labbra. Davanti alla saracinesca abbassato del loro negozio di parrucchieri, a pochi metri dalla Siesta, tantissimi lumini e fiori a testimonianza dell’amore dei carottesi per quei due fratelli che il destino crudele aveva strappato prematuramente alla vita.

Sono trascorsi dieci anni ma il ricordo di Ernesto ed Enzo resta vivo nel cuore di chi li ha conosciuti così come resta forte il dolore per averli dovuto salutare troppo presto. La saracinesca di quel negozio, dopo tanto tempo, si è rialzata grazie alla sorella Sara che ha trasformato il salone da parrucchieri in un negozio di fiori ma che conserva in un angolo ben esposte le foto di Ernesto ed Enzo insieme ai loro attrezzi del mestiere.

Sono trascorsi dieci anni ed oggi a Piano di Sorrento soffia forte il vento, proprio come nel giorno della tragedia.