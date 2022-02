Piano di Sorrento, bimbo investito in via Bagnulo: ecco il luogo dell’incidente

Ci siamo recati a Piano di Sorrento, in Penisola Sorrentina, sul luogo in cui è stato investito un bambino alcune ore fa. Il luogo dell’incidente è via Bagnulo, dove abbiamo potuto documentare una strada davvero limitante per i pedoni, che rischiano di essere costantemente nella traiettoria di un veicolo vista l’assenza di marciapiede in alcuni tratti di strada. L’unica speranza, al momento, è che il bambino si rimetta al più presto, dopo esser stato trasferito all’ospedale Santo Bono di Napoli. Intanto auspichiamo in un intervento su questa strada che potrebbe addirittura fare qualche vittima, oltre ad essere già costantemente oggetto di incidenti in moto e auto. L’assenza di un sistema di videosorveglianza o di tutela per i pedoni, potrebbe tuttavia risolvere il problema.

