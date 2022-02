Piano di Sorrento, addio alla storica BOTTEGA di SALGAR . Una notizia che ci ha amareggiato molto, noi di Positanonews volevamo bene a questa attività , un abbraccio e buona fortuna …

Ecci il post

Il viaggio della BOTTEGA di SALGAR è giunto al termine da più di un mese , e solo oggi ferma al capolinea , trovo la forza di parlarne e informare chi ancora non lo sapesse . Questo negozio mi ha dato la forza di andare avanti perché era un omaggio al mio indimenticabile fratello SALVATORE 😇 da tutti conosciuto come SALGAR … lui era un cuore che camminava e nella sua breve vita ha sempre solo fatto del bene a tutti , a me non ha fatto mai mancare nulla , oltre ad essere mio fratello è stato un padre e un esempio di vita . LA vita non è stata facile per lui , prima un incidente con la perdita di un braccio , poi la rapina , e le tantissime persone che hanno approfittato della sua bontà ma lui sempre e solo con le sue forze si è sempre rialzato ad ogni caduta ed è andato avanti . Ed io al suo cospetto mi sento una fallita , perdonami fratello mio 😒 . La BOTTEGA di SALGAR per me era quel figlio che avrei voluto invecchiasse con me . Purtroppo le cose non vanno sempre come vorremmo e dunque questa attività dove io e Angela abbiamo messo il cuore ❤ ha dovuto chiudere . Nel 2018 ha subito un furto e poi è arrivato questo maledetto covid a mettere in ginocchio con la sua crisi lavorativa. Chiedo perdono anche ad Angela se lo trascinata in questo viaggio , lei un altro cuore che cammina e si prende cura di me . Concludo ringraziando gli amici , i clienti che hanno creduto in me , che hanno apprezzato il lavoro , i prodotti , ma anche per la quotidianità che mi hanno offerto , amicizia , stima , regalato sorrisi e soddisfazioni . Porterò sempre nel cuore ❤ il ricordo di questi difficoltosi ma bellissimi anni .

GIULIANA ❤