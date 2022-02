Piano. Conferenza sull’ Ordine dei Frati Domenicani a cura dell’UNITRE con Agostino Aversa

Il Preside emerito Agostino Aversa martedi 22 febbraio 2022,alle ore 17.00, presso il Centro Polifunzionale di via Cavottole, terrà conversazione sull’ordine dei Domenicani, con riferimenti alla Penisola Sorrentina. L’incontro, curato dall’Unitre di Piano, appartiene al ciclo di conferenze dedicate alla storia del territorio.

dalla Terra delle Sirene n° 19

S. MARIA DI CASARLANO ES. VINCENZO.

DUE CONVENTI DOMENICANI A SORRENTO

di Luigina de Vito Puglia*

L’ Ordine di S. Domenico anivò a Sorrento intorno a l 1497, quando l’ Arcivescovo

Menelao De Gennaro ( 1493-150 I) e il Capitolo sorre ntino decisero

di invitare alcuni padri del convento napoletano di S. Pietro Martire,

affinché tenessero predi cazioni e corsi di catechesi ne ll a città. 1 Probabilme

nte, solo dopo aver ri scontrato il favore della popolazione a un duraturo

insediamento domenicano, fu presa la decisione di affidare loro la gestione

della piccola chiesa di Casarlano, distante c irca un mig lio dalla città.

Santa Maria di Casarlano

La Chiesa sorge ancora oggi isolata, in posmone incantevole, tra le

verdeggianti pendici dell’omonima col I ina soprastante Sorrento. La sua storia

è ri cca quanto complessa ma, talvolta, è stata ricostruita in modo inesatto e

oscuro soprattutto a causa de lla scarsezza di testimonianze. Come per molti

alai edific i religiosi, anche per questa chiesa mancano documenti anteriori

al 1558, quando gli archivi della curia arcivescovile e di diversi istituti rel igiosi

furono dis trutti nel sacco di Sorrento ad opera de i saraceni. Fortunata-

36 LUIGINA DE VITO PUGLIA

mente alcune vicende si possono chi arire grazie a due manoscritti e un testo

a stampa conservati a Casarlano, che con grande disponibilità il parroco

don Antonino Gargiulo mi ha permesso di consultare.2

La chiesa, in posizione a11etrata rispetto alla strada carrozzabile, prospetta

su un ampio sagrato delimitato sulla sinistra dalla canonica e sulla

destra dal campanile. La massiccia torre a pianta quadrata, che si sviluppa

su tre registri, fu eretta certamente dopo il 188 I sopra il locale una volta

adibito a sacrestia. A quell ‘ epoca, infatti, esisteva solo un campanile di piccole

dimensioni con due campane.3 La facciata è coronata lungo gli spioventi

da archetti rampanti e da un piccolo rosone che, con discrezione, arri

cchi sce l’imponente pronao ad arcate su pilastri, costruito nel 1946. La

porta si apre con arco a tu tto centro lunettato.

Sebbene sia stata nel tempo più volte rimaneggiata, la chiesa si configura

ad aula unica, apparentemente asimmetrica per la presenza di una navata

laterale. Il presbiterio, sormontato da una cupola estradossata, è delimitato

da un arco poggiante su colonne binate con capitelli di stile composito.

Originariamente la copertura della nave dovette essere a capriate a vista,

solo in seguito nascoste da un soffitto piano intavolato, intelato e decorato.

Con l’erezione a Parrocchia nel 1620 si provvide ad installare un Fonte

battesimale, sostituito nel marzo 1790 da quello seicentesco proveniente

dalla Chiesa dei SS. Prisco ed Agnello, che il Parroco aveva acquistato per

18,50 ducati.5~~” t~~ -~ ,…..,\’:~ e.o

Pianta della Chiesa di Casarlano ( 1881 ).

le mllra: chiese e cappelle, Quaderno 9, a cura dell’Assessorato ai BB. CC. del Comune di

Sorrento, l 982, p. 57.

Per rende re la chiesa più omogenea, negli anni 1860-70 i tre archi di

di visione tra le due navate furono tompagnati e gli ambienti rimasero in

comunicazione solo dall ‘altare maggiore e dalla sacrestia.6 Stando alla relazione

del pa rroco Giu seppe di Majo, nel 1881 la chiesa era abbozzata a

ru stico fin o al presbi tetio, ad ordine composito e mancante ancora di stucco

e capitelli alle colonne, col pavimento d i anti chi mattoni ed un rustico pulpito

sulla destra. Ai lati della navata grande vi erano due altari marmorei,

che in precedenza erano stati in legno. Quello di sinistra era dedicato a

Maria Immacolata e quello di destra a S. Valeri o. Sull’altare in legno nella

navata laterale, dove poi trovò sede l’Oratorio del Monte del SS. Sacrame

nto sotto la tutela dell ‘Immacolata Concezione,7 e ra invece posta la

Madonna del Rosari o. I domenk ani probabilmente, fin dal Joro atTivo a

Casarlano, promossero l’ istituzione di una Confraternita del SS. Rosario,

che fu però riconosciuta ufficialmente solo nel 1636.8

La sala oggi adibita a sacrestia presenta una volta a vela unghiata che

forse, sotto Ja scialbatura che oggi la ricopre, potrebbe r isultare affrescata.

Da questo locale si accede ad un corridoio e quindi ad una scala a chiocciola

che conduce a lla sottosta nte cr ipta, costituita da più ambienti in tercomunicanti

che seguono la lunghezza della navata maggiore. Per lungo tempo

la c ripta fu ad ibita a sepolcreto e ancora si notano i sedili in pietra dove

venivano coJJocati i cadaveri.

Gli importa nti interventi di restauro esegui ti agli inizi del 1990 hanno

resti tuito a li ‘ antica bellezza laffresco sul!’ altare maggiore, a vendo lo liberato

da tutte le ridipinture successive, e hanno riportato alla luce ne l.la navata

laterale volte a crociera, archi a tutto sesto, paraste e lesene in tufo dai

decorativi capitelli, intagliati con i classici motivi a foglia e a volu te. S i è

scope rto anche un grande affresco che r icopre tutta la seconda campata

della navata laterale. Purtroppo la pittura è assai guasta e la parte infe1iore,

a causa delle infiltraz

ioni d i

umidità, è praticamente

scomparsa.

In alto, ai

lati della fi nestra

ad arco, si possono

ancora vedere

d ipinti il

sole e la luna

antropomorfi.

Al centro si r iconosce

una figura

f emminilc

col Cristo deposto,

secondo alcuni

la Madonna.

A mio parere

potrebbe trattarsi

di S. Cater

ina da Siena, la

suora dome nicana

canonizzata

nel 146 1,

mentre sorregge

il Cristo e riceS.

MARIA DI CASAR.lANO ES. \llNCENZO 39

ve le stimmate Come si presentava l’tiUi·esco pri1110 del restauro del 1990.

alle mani. A de- · d.

stra s. Agnel lo che impugna lo stendardo della fede, mentre rl santo J

sinistra non è ben identificabile.9

Le scarse notizie circa la fondazione di questa chiesa risalgono ai primi

decenni del 1400. Si tratta di un racconto anonimo di antica memori a, un misto

di leggenda e credulità, che nan·a del ritrovamento di un ‘ immagine della Beata

Vergine. Sarebbe stata la Madonna stessa ad indicare, ad una fanciulla che

pascolava la sua mucca, il luogo preciso dove si sarebbe dovuto scavare per

recuperare una sua icona. La ragazza non credette subito alla misteriosa appaiizione,

ma in seguito si confidò con il padre che trovò, così come era stato

predetto, l’immagine del la Madonna. 10 La notizia del prodigioso rin venimento

ben presto si diffuse e il luogo divenne meta di pellegrinaggi, preghiere e speranze.

Per custodire l’immagine recuperata, intorno al 1425, gli abi tanti dei

casali colli nari (Casarlano, Casola, Lavatmo, Cesarano e Baranica) e di altii

paesi ancora eressero con le loro elemosine ed oblazioni una chiesa che fu, a

futura memoria dell’evento, dedicata a Maria SS.ma. 11

Sempre secondo la tradizione popolare, ripetuta anche da padre Bonaventura

Gargiulo, «apparve dipinta a fresco sopra un muro concavo l’imagine della

SS. Vergine, la stessa che, secata, fu posta ove oggi venerasi dai fedeli»12 in

una nicchia sull’altare maggiore. La Madonna incoronata assisa in trono mantiene

nella destra un bastoncino con all ‘apice tre rose e soITegge sulle ginocchia

il Figlio, il quale con una mano benedice e con l’altra tiene il libro sacro. A

sinistra si vede S. Pietro che regge le simboliche chiavi d’oro. Sulla destra si

riconosce ancora il Battista che stringe ne lla sinistra un cartiglio in cui si di sti nguono

poche lettere (ECCE ANVS DEI Q .. T. .) della nota frase evangelica

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi (Giovanni I, 29). Ai piedi del

trono, a sinistra, compare una piccola figura in venerazione della Vergine, forse

la fanciulla che fu testimone del miracoloso ritrovamento oppure un donatore.

Poiché secondo la tradiz ione l’ immagine ri trovata raffigurava la sola

Madonna, si potrebbe pensare che, collocato l’affresco nella nicchia oppor-

tu namente creata, 111

seguito furono dipinte

le altre figure. Questa

ipotesi è però smentita

dai rilevamenti compiuti

durante il restauro

del ‘90.13 Gabriella

Russo mi ha ri ferito

che Io strato preparatorio

no n presentava

fessurazioni ma vi erano

sostanziali differenze

di materiali e discontinue

stesure del-

1′ arriccio nelle zone

dei due santi e de lla

figurina ai piedi del

trono. Ciò lascerebbe

supporre una realizzazione

in epoche d iverse

da parte di più autori.

Ha inoltre riscontrato

la presenza di altri

strati pittorici più an-

S. MARIA DI CASARLANO ES. VINCENZO 41

La “Madonna di Casarla110” dopo il restauiv.

tichi sotto quell o attuale, che farebbe ipotizzare un rifacimento quattrocentesco

di un preesistente affresco. Secondo Ida Maietta la Madonna potrebbe

essere opera d i un seguace di Lei lo da Orvieto.

Tralasciando l’ aneddoto popolare, si può affermare che il dipinto, dai

colori vivaci e decisi, potrebbe risalire agli inizi del secolo XV. Solo molto

più tardi furono dipinti due angeli, di modesta fattura, nella zona immedia-

tamente sopra l’ incavo ma all’ in te rno delle corni ci di marmo che circondano

la nicchia.

Qualunque s ia stato il motivo per cui si eresse una chiesa a Casarlano, è

certo che ciò avvenne grazie all’ intervento finanziario di più persone. Una

versione riferisce che tra coloro che vi si recarono in pellegrinaggio ci fu

anche la regina Giovanna II d’ Angiò-Durazzo,14 la quale promosse la costruzione

de lla chiesa e quella di un annesso convento. 15 Un’altra ritiene

che la sovrana cedette la sua abitazione, che si trovava proprio nei pressi

dell’erigenda chiesa, per farla trasformare e adibire a cenobio.16

Ad avvalorare questa ipotesi interviene lo storico Riccardo Filangieri di

Candida, il quale sostiene che la sovrana fin dal 1423 amava trascorrere

brevi periodi di vacanza a Castellammare ed a Sorrento, dove aveva un

palazzo presso la Granc ia di Casarlano, perché affascinata dalla bellezza

dei luoghi. A Sorrento successe Massa come sua dimora prediletta.17 Da

parte mia, invece, ritengo che la tradizione orale abbia confuso la res idenza

di Massa, trasformata in convento due secoli dopo la sua costruzione, con

l’abitazione di Casarlano, di cui non si è tramandata l’esatta ubicazione.

Secondo un’altra antica tradizione, riportata nella Visita Pastorale eseguita

nel 1650 dal! ‘ Arcivescovo Antonio del Pezzo, la regina Giovanna II

avrebbe concorso alla costruzione della chiesa con la donazione delle travi

il tetto. Si legge infatti: «Ecclesia supponitur extructa tempore Regina:

Jovanme anno 1425, ex quo trabes sustinentes tectum molis non communis,

est traditio, eas fuisse elargitas a prcefata Majestate».18

Appare più attendibile lo storico sorrentino Donnorso, il quale menziona

un Giovanni e un Pietro Anunone che «essendo Cavai ieri molto ricchi

edificarono la Chiesa della SS. Annunziata in SotTento de’ Padri Agostiniani,

ed anco per la lor gran p ietà edificarono la Chiesa e il Convento di S. Maria

di Casarlano de’ Padri Domenicani in detta Città». 19 Secondo il Capaccio,

«quei due famosi fratelli, Giovanni e Pietro [ .. . ] approdati dalla Gallia sulla

costa di SotTento carichi di ricchezze al punto da pesare le perle con la

bilancia decisero di dover abitare lì. Si dice inoltre che Giovanni fu duce di

cavall i e che Pietro fosse il suo luogotenente nella vita militare».20 Dal

Manfredi Fasulo si deduce che il primo morì nel 1412 e l’altro nel 1425.21

Gli Amrnone appartenevano a una delle famiglie patrizie più antiche e ricche

di Sorrento. Avevano infatti molte proprietà e alcune erano nella frazione

di Casarl ano, come la masseria detta ‘Le case nove’ e quella detta ‘S.

Maria’. Inoltre parte della ‘masseria di Vincillo Galano’ faceva parte del

Monte degli Ammone.22

Appare allora probabile identificare S. Pietro e il Battista dell’affresco

sull ‘ altare maggiore come i santi protettori dei due fratelli Ammone che

tanto contri buirono alla fondazione del la chiesa. La figura in preghiera potrebbe

rappresentare il devoto Pietro, o la sua anima, dato che egli morì nel

1425. Si potrebbe ipotizzare inoltre che la regina Giovanna Il volle onorare

il suo insigne e fede le condottiero contribuendo alla costruzione della chie-