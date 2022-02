Perché non sposare la ciclosofia di Tronchet festeggiando San Valentino in bici?

Didier Tronchet è un giornalista francese molto sagace, un umorista raffinato ma soprattutto un ciclofilosofo, vale a dire uno che della bicicletta ha fatto la sua ragione di vita ed è autore di un testo “Piccolo trattato di ciclosofia”, traduzione di Lorenzo Bernini, pubblicato in Italia da Net (2004), che letteralmente ti fa innamorare di questo mezzo di locomozione, unico, intrigante, rilassante e romantico. Tra le tante riflessioni che lui fa sulla bici ce ne sono due che mi piace citarvi, la prima è un inno alla pace e recita: “La simpatia che ispira la bicicletta deriva anche dal fatto che nessuna invasione è stata fatta in bici”, la seconda invece è legata in un certo senso a San Valentino: “Due amanti in bicicletta non attraversano la città, la trapassano come una nuvola, su pedali di vento“. Detto questo, come accade in altre zone d’Italia, la mia proposta agli amministratori delle due Costiere è: perché in occasione di San Valentino non incentivare l’uso delle bici? Positano, Amalfi, Sorrento, Massa Lubrense etc. presentano percorsi stradali con scorci suggestivi, monumenti o siti legati ad artisti famosi, si potrebbero organizzare dei percorsi dove coppie di innamorati ma anche amici in questa giornata particolare possano passeggiare con la bici. Sono anni oramai che l’Unione Europea per contrastare i problemi del traffico urbano, chiede di sostenere modalità di trasporto non motorizzato. La bici è semplice da utilizzare, economica e rispettosa dell’ambiente. Ma soprattutto la bici è uno dei simboli indiscussi della sostenibilità in tema di trasporto. e di progresso umano. Per questo motivo le Nazioni Unite hanno deciso di dedicare alle due ruote più antiche del mondo un evento ad hoc, parlo della Giornata mondiale della Bicicletta (World Bicycle Day), appuntamento annuale che si celebra ogni 3 giugno, ma credo che, se il tempo sarà clemente, si possa cominciare a promuovere l’uso della bici anche in altre occasioni come appunto il prossimo San Valentino o Sant’Antonino, facendo riferimento al patrono di Sorrento. Recarsi in bici nella città del Tasso lunedì 14 febbraio, dandosi appuntamento in luoghi idonei, senza fare assembramento, all’aria aperta, disincentivando l’uso di moto e auto, è un esperimento interessante, no?

di Luigi De Rosa

Didier Tronchet, scrittore (foto d’archivio)