Perché a San Valentino si regalano i cioccolatini? Il giorno più dolce dell’anno, la Festa degli Innamorati, si avvicina. Nei giorni che precedono San Valentino, le vetrine di negozi e pasticcerie si riempiono di dolci e cioccolatini di ogni tipo. È vero, infatti, che possiamo avere tante idee per fare un regalo creativo, ma ogni anno sono tante le persone che non vogliono rompere la tradizione e si scambiano dolcetti e cioccolata.

Ma perché in questo giorno si regalano proprio i cioccolatini?

Se pensate che sia perché il cioccolato è da sempre sinonimo di dolcezza siete fuori strada!

Infatti, l’origine di questo dono gli assegna una natura completamente diversa. In passato, il cioccolato era un prodotto d’élite molto costoso, che rendeva privilegiati i destinatari, in quanto non era facilmente reperibile data la sua provenienza dalla lontana America Latina. Per questo motivo, soltanto le classi sociali più elevate potevano permettersi di acquistarlo. Essendo un prodotto di lusso, appariva come un regalo speciale, nonché una grande dimostrazione d’amore.

Inoltre il cioccolato era visto come una pozione d’amore, come qualcosa di magico che potesse sciogliere anche i cuori più freddi, per questo motivo ancora oggi il 14 febbraio gli innamorati si scambiano cioccolatini giurandosi eterno amore.