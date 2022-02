Per il costa d’amalfi è tempo di rialzarsi

Divario tecnico tra la FC Costa d’Amalfi e il San Marzano. Quest’ultimo cala il poker ai costieri, ma non c’è tempo per piangersi addosso, bisogna solo accettare e rialzasi se si vuole imboccare la strada giusta della vittoria. La FC Costa d’Amalfi ne è consapevole e infatti scrive sui social: “Sapevamo che di fronte c’era una corazzata, ma il calcio è bello perché a volte può essere imprevedibile. Questa volta non lo è stato, perché torniamo da Angri con una sconfitta meritata e che non lascia attenuanti. Troppo sotto tono e, contro squadre di questo calibro, serve la partita perfetta per poter provare a strappare un buon risultato. Una sconfitta che brucia ma che non deve intaccare ciò che di buono abbiamo fatto fin qui, anche perché adesso arriveranno sfide per noi importantissime, nelle quali ci giochiamo l’obiettivo che ci siamo preposti quest’anno. Non è tempo di rimuginare, adesso bisogna solo azzerare tutto e concentrarsi sul futuro, sabato c’è una battaglia da vincere”. Sabato prossimo, infatti, al San Martino di Maiori arriverà il Vico Equense, fresco fresco di vittoria contro il Buccino Volcei.