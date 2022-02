Penisola Sorrentina: sabato 19 febbraio le vaccinazioni “Drive Through” per le persone con difficoltà motorie. In penisola sorrentina appuntamento con la vaccinazione delle persone con difficoltà motorie. “Drive Through”, è questo il nome dell’iniziativa in programma sabato prossimo, 19 febbraio 2022, organizzata dall’Asl Napoli 3 Sud e dall’amministrazione comunale di Meta che si svolgerà nel Comune della costiera presso il lido Marinella.

Un’intera giornata (dalle ore 9:30 alle ore 15) dedicata alla vaccinazione delle persone con difficoltà motorie. A loro viene offerta la possibilità di ricevere il vaccino anti Covid-19 direttamente all’interno dell’auto grazie al supporto dell’unità mobile vaccinale Asl Napoli 3 Sud diretta dal dottor Antonio Coppola.

Un’importante iniziativa che nasce dalla volontà della direzione Asl Napoli 3 Sud di rendere più accessibile e confortevole il momento della vaccinazione per i cittadini che necessitano di supporto motorio.