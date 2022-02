Pechino 2022, Arianna Fontana oro nello short track 500

Pechino 2022, Arianna Fontana d’oro nello short track 500!

La Fontana entra nella storia. L’atleta azzurra è medaglia d’oro nei 500 metri donna dello short track ai Giochi invernali che si stanno tenendo in questi giorni a Pechino. Il suo tempo è di 42.488, prima davanti all’olandese Suzanne Schlting e alla canadese Kim Boutin.

L’atleta azzurra era stata già argento nella staffetta mista, Arianna Fontana con l’oro nei 500 metri raggiunge quota 10 medaglie olimpiche. L’atleta difende, così, il titolo conquistato a Pyeongchang grazie a una rimonta emozionante.

L’olandese Schulting era partita meglio e aveva superato Arianna, che all’ultimo giro piazza il sorpasso decisivo sulla sua avversaria con la quale, in avvio di batteria, era entrata in contatto facendo temere nell’addio anticipato alla finale. Non è stato così e Arianna ha dato tutto fino al traguardo, col trionfo davanti alla stessa Schulting e alla canadese Boutin.

Cos’è lo short track, lo sport di Arianna Fontana

Lo short track (letteralmente pista corta) è un tipo di pattinaggio su ghiaccio basato sulla velocità. In questo tipo di gare un certo numero di pattinatori (solitamente da 3 a 9 a seconda della gara) pattinano contemporaneamente su una breve pista al coperto lunga 111,12 m. Lo short track è uno degli sport del programma dei Giochi olimpici invernali dal 1992 e le distanze ufficiali che si corrono durante tutto l’arco di una gara sono: 500 m, 1000 m, 1500 m individuali sia per le donne che per gli uomini; le staffette vengono corse su distanze di 3000 m per le gare femminili e di 5000 m per quelle maschili.