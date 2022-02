Pazzesco Sorrento Futsal batte il CUS Avellino! Cuore, grinta e mentalità caratterizzano la prestazione dei rossoneri, in campo quest’oggi ad Avellino per la 18esima giornata di campionato C1. Sei gol di Cacace, doppietta di La Marca, De Gregorio, Piantadosi, doppietta di Calabrese e Cesaro e il match va in un’unica direzione. A fine gara mister Breglia dichiara di essere soddisfatto del livello raggiunto finora, con una squadra costruita per la C2 e soprattutto che fino alla fine del campionato non rilascerà più interviste.