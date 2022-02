Paura per Ribéry: il calciatore della Salernitana coinvolto in un incidente. Franck Ribéry, calciatore francese della Salernitana, ha riportato un lieve trauma cranico in seguito ad un incidente stradale avvenuto la scorsa notte, poco dopo le 3, in località Laura di Capaccio Paestum.

Il fuoriclasse avrebbe perso il controllo dell’auto, schiantandosi contro il palo di un semaforo.

Sul posto sono giunti Carabinieri della compagnia di Agropoli che sono intervenuti in suo soccorso. Il giocatore è stato successivamente portato presso il presidio ospedaliero di Battipaglia.

In seguito all’incidente, il calciatore ha riportato un leggero trauma cranico. Per questo motivo gli è stato fortemente raccomandato riposo assoluto per una settimana.

Lo conferma anche una nota stampa della Salernitana: “A seguito di un incidente automobilistico il calciatore Franck Ribery, che non era alla guida della vettura, ha riportato un lieve trauma cranico. L’atleta resterà precauzionalmente a risposo alcuni giorni”.

Le cause e le dinamiche dell’incidente sono ancora da ricostruire e da accertare. Per il momento ci sono dubbi sul susseguirsi degli eventi che hanno portato allo scontro dell’auto contro il semaforo. In corso le indagini per fare chiarezza sulla questione.

L’amato numero 7 dei granata con ogni probabilità non scenderà in campo per la partita di venerdì 4 marzo a San Siro contro l’Inter.